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Son dakika haberleri: takımı derbisine böyle motive etti!

, derbisi hazırlıklarını tamamladı. Tüm takımın morali tavan... son konuşmasını yaptı: En iyi olduğunuzu gösterin. Geriye bile düşsek maçı çevirecek gücümüz olduğunu unutmayın. Öte yandan takım kaptanı da hocasından söz aldı ve takım arkadaşlarını motive etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın takımı Fenerbahçe derbisine böyle motive etti!

Son 6 maçını kazanarak liderlik koltuğuna ambargo koyan , artık ligin kaderini etkileyecek derbisini beklemeye başladı. Dün akşam yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takımda, oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözden kaçmadı. Taktik prova öncesi talebelerine kısa bir motivasyon konuşması yaptığı belirtilen teknik direktör 'ın takımın istatistiklerinden bahsederek "Lidersek bunun bir sebebi var. En iyi olduğunuzu yarın (bugün) bir kez daha gösterin" dediği belirtildi. Oyunculardan cesur oynamalarını isteyen Yalçın şunları söyledi:

"Şut atmaktan çekinmeyin. Çok pas yaparak rakibinizi yorun. Daha çok baskı altında olacakları için bu onları hataya zorlayacaktır. Geriye bile düşsek maçı çevirecek gücümüz olduğunu unutmayın..."

ATIBA: HAVAYI TANIYORUM
Kaptan 'nın da Sergen hocadan sonra söz alarak "Bu atmosferi tanıyorum. Bu havayı daha önceki şampiyonluk yıllarında da görmüştüm. Bu derbiyi kazanmak demek artık bizi kimse tutamaz demek. Buraya kadar getirdikten sonra hem derbi galibiyetini hem şampiyonluğu taraftara da kendimize de borçluyuz" sözleriyle arkadaşlarına moral verdiği kaydedildi. Alkışlar alan konuşmalar sonrası idmana geçildi.

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