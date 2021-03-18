Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan derbi öncesi Aboubakar paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 31. haftadaki kritik derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev maç öncesi Başakşehir'le oynanan kupa maçında Vincent Aboubakar'ın sakatlanması siyah-beyazlıları korkutsa da Kamerunlu yıldızın ciddi bir durumunun olmaması yüzleri güldürdü.

Siyah-beyazlı kulüp, son yapılan takım antrenmanında yer alan yıldız ismin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aboubakar'ın zafer işareti yaparak poz vermesi, Fenerbahçe derbisinde oynamasına engel bir durumun olmadığını gösterirken, siyah-beyazlı taraftarlar paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım: