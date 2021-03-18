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Son dakika spor haberleri: 'tan derbi öncesi paylaşımı!

'in 31. haftasında pazar günü evinde 'yi ağırlayacak olan lider 'ta, sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından golcünün son antrenmanda verdiği zafer işareti pozunu paylaşarak, yıldız ismin derbide forma giyeceğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 15:00
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan derbi öncesi Aboubakar paylaşımı!

'de liderlik koltuğunda oturan , 31. haftadaki kritik derbide 'yi ağırlayacak. Dev maç öncesi 'le oynanan kupa maçında 'ın sakatlanması siyah-beyazlıları korkutsa da yıldızın ciddi bir durumunun olmaması yüzleri güldürdü.

Siyah-beyazlı kulüp, son yapılan takım antrenmanında yer alan yıldız ismin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 'ın zafer işareti yaparak poz vermesi, Fenerbahçe derbisinde oynamasına engel bir durumun olmadığını gösterirken, siyah-beyazlı taraftarlar paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım:

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