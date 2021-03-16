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'ta korkutan gelişme! Aboubakar maçında oynayacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde , evinde Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma siyah beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan maç içinde sakatlanan ve oyundan çıkan Aboubakar, taraftarları bir hayli korkuttu. Aboubakar'ın derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, son durumu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 23:44
Beşiktaş'ta korkutan gelişme! Aboubakar Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan , ikinci yarının başında oyundan alındı.

Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAMASINA ENGEL VAR MI?
Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.

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