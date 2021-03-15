‘Şampiyonluk bizim’

Brezilya basınına konuşan Josef de Souza, “Şampiyonluğa inanıyoruz ve kendimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:59Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Başakşehır karşılaşmasının kahramanı Josef de Souza, şampiyonluk iddiaları ve hedefleri hakkında ülkesi Brezilya basınına açıklamalar yaptı. 'Uol.com.br'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu tarz maçların önemi çok büyük. Böyle bir maçta gol atmak her oyuncunun kariyerine damga vuracak bir olay ve ben gol attığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı. Usta orta saha, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarının da altını çizdi ve şunları söyledi: "Şampiyonluğa inanıyoruz. Tüm maçlar bu yolda belirleyici olacak. Harika rakiplerimiz var ama takım olarak şampiyonluğu istiyor ve bu yolda kendimize güveniyoruz. Ancak hedefe ulaşmak için kalan haftalarda daha çok çalışmaya devam edeceğiz..." Josef'in bu sezon biri de Galatasaray'a olmak üzere 2 golü bulunuyor.