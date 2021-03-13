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Telefondan taktik

Zaman zaman kulübedeki yardımcılarını arayan , direktiflerini telefondan verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Telefondan taktik
Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden teknik direktör , maçın kritik anlarında yedek kulübesiyle telefondan iletişim kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman kulübedeki yardımcılarını arayarak oyuna yapacakları müdahaleler konusunda uyarılarda bulundu. Hocanın o anları objektiflere yansıdı. Yalçın'ın tribünde yanında bulunan isimlerle birlikte sosyal mesafe kurallarına uymadan yakın oturması da dikkat çekti.
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