Telefondan taktik

Zaman zaman kulübedeki yardımcılarını arayan Sergen Yalçın, direktiflerini telefondan verdi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:59Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden teknik direktör Sergen Yalçın, maçın kritik anlarında yedek kulübesiyle telefondan iletişim kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman kulübedeki yardımcılarını arayarak oyuna yapacakları müdahaleler konusunda uyarılarda bulundu. Hocanın o anları objektiflere yansıdı. Yalçın'ın tribünde yanında bulunan isimlerle birlikte sosyal mesafe kurallarına uymadan yakın oturması da dikkat çekti.