Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte 'ın maçı 11'i

'de liderlik koltuğunda oturan , 30. haftanın açılış maçında son şampiyon 'e konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 'un sakatlığını atlatıp takımla çalışması yüzleri güldürürken, teknik direktör da zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. Peki, Beşiktaş'ta Cenk Tosun forma giyecek mi? İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:27 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:37
Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

, 'in 30. hafta açılış maçında 12 Mart Cuma günü Medipol 'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

Ligin 29. haftasında 'i 2-1 mağlup eden , maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri ve 'nin 2 puan önünde lider durumda.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor. , sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı 'i 3-2 yenmişti.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

SON 5 MAÇINI KAZANDI

, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, (1-0), (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), (1-0) ve (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan , , Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak derbisinde cezalı duruma düşecek.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

GÖKHAN TÖRE VE CENK TOSUN YOK

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, yarın takımını eksik bırakacak.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan da yarınki maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Lider zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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