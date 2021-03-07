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Son dakika haberleri | 'ta ve Ghezzal parlıyor!

'in 29. haftasında sahasında 'yı 'ın golleriyle geçen 'ta, asistler Ghezzal ve 'den geldi. 3 isim bu sezon 'ı sırtlamaya devam ederken, Aboubakar ve Ghezzal istatistiklerde zirve yaptı. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 12:02
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal parlıyor!
karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren , gol sayısını 15'e yükseltirken krallık yarışında ikinci sıraya çıktı. Aboubakar yaptığı 4 asistle 19 gole direkt katkı vererek bu alanda zirvede yer aldı.

'ın yıldızları farkını ortaya koymaya devam ediyor. Gaziantep FK karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren isim olan , gol sayısını da 15'e yükseltti. Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Gaziantep FK mücadelesinde 15 ve 72. dakikalarda fileleri havalandıran golcü, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarırken, 18 golü bulunan 'yla arasındaki farkı da 3'e indirdi. Aboubakar'ın ligde 4 de asisti bulunuyor. Bu sezon 19 gole direkt katkı yapan golcü oyuncu, bu alanda 'in lideri durumunda. Aboubakar'ın ikinci golünün asistini yapan de bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı oyuncu, toplamda 17 gole direkt etki etti.
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