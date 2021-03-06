Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Paramı alırım yan gelir yatarım modundalar

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün düzenlenen divan kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşe Başkan Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar...

"KARIUS DAVASI DEVAM EDİYOR"

Karius davası devam ediyor. Çok büyük kaleciydi; 2.5 milyon euro maaş alıyordu, kirası hariç! Şimdi Ersin'in tutacağız, maddi ve manevi anlamda gökyüzüne çıkaracağız. Ersin, onun aldığı paranın yüzde 1'ini bile almıyor. Pandemi döneminde basıp gidiyor, dava açıyor. Biz de mücadelemize devam ediyoruz.

"TFF REDDETTİ"

Mesut Bakkal'ın Galatasaray ilgili sözleri için TFF'ye müracaat ettik. TFF, maalesef reddetti. Uygun görmediğini kısa bir dille söyledi. Gönüllerde kayıtlara geçmiştir. Beşiktaş'ın hakkının yenildiğini söylemiştir. Talebimizi de usulden reddetmişlerdir.

"BAZI FUTBOLCULAR 'PARAMI ALIRIM YAN GELİR YATARIM' MODUNDALAR"

Çok yüksek kontratları olan futbolcular bu konuda bir indirim yapmıyorlar. Birçoğu da kadro dışı bırakılmasına rağmen 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım' modundalar. Daha önce yapılan bu yüksek kontratların acısını çekiyoruz.

"BİZE COVID YOK MU?"

Türkiye'de ikinci kez Covid'e yakalanan nadir insanlardan biriyim. Her sabah 8'de geliyorum buraya. Bazı arkadaşları kulüpte hiç göremiyoruz. Mesela bir avukat var, 'Başkanım Covid var' diyor. Bize yok mu?

"TEK KALEMDE 7 MİLYON LİRAYI VERİYORUM"

Ben 700 bin TL paramın peşinden gidiyormuşum. 7 milyon TL'yi tek kalemde bu kulübe veriyorum. Gelin, kulübe katkı verin.

"ŞİMDİ NEREDELER?"

Şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler? Şimdi 'Bu takım muhteşem, şampiyon olur' diyorlar.