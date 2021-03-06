Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi divan kurulunda konuştu!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi neredeler? Şimdi 'Bu takım Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulunda konuştu. Başkan Çebi, bazı oyuncuların pandemi nedeniyle azalan gelirler sonrası indirim yapmaya yanaşmadığını dile getirdi. (BJK spor haberi)