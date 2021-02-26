Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Denizlispor maçı sonrasında konuştu

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü maçı sonrasında konuştu

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel 'u 3-0'lık skorla devirdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takım teknik direktörü , "Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda, yukarıda... Herkesin bir hedefi var," dedi. Yalçın ayrıca, "'nın durumunu bilmiyorum, çok önemli bir şey yoktur inşallah." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:22 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:23
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Denizlispor maçı sonrasında konuştu

Teknik Direktörü , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda, yukarıda... Herkesin bir hedefi var, maçların kolay olma ihtimali yok. Bundan sonra bütün maçlar zor olacak. Maç erken 3-0 olunca, daha rahat oynanmaya başlandı.

'nın durumunu bilmiyorum, çok önemli bir şey yoktur inşallah.

Aradan dönüşler genelde çok iyi olmuyor. Lige tekrara başlamış olduk. Salı günü de deplasmanı zor olacak.

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