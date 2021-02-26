Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Denizlispor maçı sonrasında konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda, yukarıda... Herkesin bir hedefi var, maçların kolay olma ihtimali yok. Bundan sonra bütün maçlar zor olacak. Maç erken 3-0 olunca, daha rahat oynanmaya başlandı.

Vida'nın durumunu bilmiyorum, çok önemli bir şey yoktur inşallah.

Aradan dönüşler genelde çok iyi olmuyor. Lige tekrara başlamış olduk. Salı günü de Malatya deplasmanı zor olacak.