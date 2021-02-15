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maçında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Son dakika haberi: 'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken , ekibi karşısında 4. dakikada fileleri sarsarak Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde ilk kez go lsevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:43
Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

'in 25Ç haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar maçın henüz 4 .dakikasında 'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu sezon geride kalan 24 haftada yaptığı 10 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında attığı nefis golle Beşiktaş formasıyla bir ilki yaşadı.

Cezayirli kanat oyuncusu, ekibine attığı golle birlikte bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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