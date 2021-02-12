Montero şoku!

Beşiktaş'ta Francisco Montero sakatlandı. İlk 11'de sahaya çıkan İspanyol stoper bir ikili mücadele sırasında dizine aldığı darbenin ardından maça devam edemedi ve 25. dakikada yerini Welinton'a bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden Montero'nun ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağlarında zedelenme olduğu ifade edildi. Kesin durumu ise bugün çekilecek MR'da belli olacak. Sakatlığın ciddi olması halinde Francisco Montero'nun uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

STOPERDE ADAM KALMADI!

G.Birliği maçı öncesi Beşiktaş'ta stoper olarak sadece Welinton kaldı. Vida kart cezalısı. Montero'nun da sakatlanmasıyla Welinton'un yanında kimin oynayacağı belirsiz. Kartal'da ayrıca Rıdvan sakat, N'Sakala da kırmızı kart cezalısı.