Haberler Beşiktaş Montero şoku!

şoku!

Sakatlanan stoperin yan bağlarında zedelenme olduğu, uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:47 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Montero şoku!

'ta sakatlandı. İlk 11'de sahaya çıkan stoper bir ikili mücadele sırasında dizine aldığı darbenin ardından maça devam edemedi ve 25. dakikada yerini 'a bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden 'nun ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağlarında zedelenme olduğu ifade edildi. Kesin durumu ise bugün çekilecek MR'da belli olacak. Sakatlığın ciddi olması halinde Francisco Montero'nun uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

STOPERDE ADAM KALMADI!
G.Birliği maçı öncesi Beşiktaş'ta stoper olarak sadece Welinton kaldı. Vida kart cezalısı. Montero'nun da sakatlanmasıyla Welinton'un yanında kimin oynayacağı belirsiz. Kartal'da ayrıca Rıdvan sakat, N'Sakala da kırmızı kart cezalısı.

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