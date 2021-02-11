Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği ortaya çıktı!

Ocak ayı transfer dönemini ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha sakin geçiren Beşiktaş, kadrosunu Bilal Ceylan ve Cenk Tosun'la güçlendirmişti. Ligde zirve yarışını iddialı bir şekilde sürdüren siyah-beyazlıların, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ortaya çıktı.

Fransız basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın 2019 yazında Ukrayna Ligi takımlarından Vorskla Poltava ile anlaşan Pape-Alioune Ndiaye'yi istediğini duyurdu. Senegal asıllı Fransız stoperin, Ukrayna'da yarı sezonun en iyi defansı seçildiğine vurgu yapıldı. Öte yandan Ndiaye'yi isteyen kulüpler arasında İngiliz ekibi West Ham United ve Portekiz temsilcisi Braga'nın da bulunduğu bildirildi.

Kariyerine Fransız ekibi Valenciennes altyapısında başlayan Ndiaye; sırasıyla Bologna, Bari, Lorca Deportiva takımlarında forma giydi. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan Ndiaye'nin kulübü Vorskla ile olan sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.



