Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: 'ın Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri... Ara transferde ile eski golcüsü 'u renklerine bağlayan Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı. Ligde iddialı bir konumda bulunan siyah-beyazlı takımın defansına takviye yapmak istediği iddia ediliyor. İşte Fransız basınının Beşiktaş'ın istediği oyuncuyla ilgili o haberi... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:14
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği ortaya çıktı!

Ocak ayı transfer dönemini ezeli rakipleri ve 'a göre daha sakin geçiren , kadrosunu ve 'la güçlendirmişti. Ligde zirve yarışını iddialı bir şekilde sürdüren siyah-beyazlıların, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ortaya çıktı.

Fransız basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın 2019 yazında Ligi takımlarından ile anlaşan 'yi istediğini duyurdu. Senegal asıllı Fransız stoperin, Ukrayna'da yarı sezonun en iyi defansı seçildiğine vurgu yapıldı. Öte yandan Ndiaye'yi isteyen kulüpler arasında İngiliz ekibi ve temsilcisi 'nın da bulunduğu bildirildi.

Kariyerine Fransız ekibi altyapısında başlayan Ndiaye; sırasıyla , Bari, takımlarında forma giydi. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan Ndiaye'nin kulübü Vorskla ile olan sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.


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