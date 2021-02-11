Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir rekabet var. Bu takımların birbiriyle oynayacağı hafta Türkiye'de sadece futbol konuşuluyor.

MESUT ÖZİL YORUMU Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.