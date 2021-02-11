Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de geçirdiği 3 yılda şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş forması ile mutlu sona ulaşmak istediğini söyledi.
Josef ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:
"BEŞİKTAŞ BANA KAPILARINI AÇTI"
Büyük bir ligde tekrar forma giymek istedim, Beşiktaş bana kapılarını açtı. Fenerbahçe'de 3 yılımı geçirdim şampiyonluk yaşayamadım.
Burada değerimi tekrar göstermek ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Türkiye'de şampiyon olmak gerekiyor. Çok zorlu bir süreç fakat sonunda şampiyon olmak istiyoruz.
"BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHE İLE KARŞILANDIM"
Fenerbahçe'de oynadığım için Beşiktaş'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir rekabet var. Bu takımların birbiriyle oynayacağı hafta Türkiye'de sadece futbol konuşuluyor.
MESUT ÖZİL YORUMU
Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.
"ZAMANDA GERİYE GİDEBİLSEYDİM..."
Eğer zamanda geriye gidebilseydim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamak için tüm gücümle çalışırdım. Bu noktada eksiklerim olduğunu biliyorum. Kendimi son 6 ayın en iyi orta saha oyuncusu olarak görüyorum ama sorun şu ki Türkiye Ligi ilgi çekmiyor Brezilya'da...
Ukrayna Ligi'nde forma giyen Brezilyalılar milli takıma çağrılıyor fakat Türkiye ligi Ukrayna'ya göre daha üst seviyede. Kariyerimin zirvesinde olduğumu oyun kalitemin arttığını düşünüyorum. Sahip olduğum değeri biliyorum.