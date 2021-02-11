Haberler Beşiktaş Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Son dakika haberi: 'dan Beşikta itirafı ve sözleri

'ın sezon başında kadrosuna kattığı basınına flaş açıklamalarda bulundu. Son 6 ayın en başarılı orta saha oyuncularından biri olduğunu söyleyen yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı geldi. ayrıca 'nin yeni yıldızı ile ilgili de flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Beşiktaş haberi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:28
Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

'ın başarılı futbolcusu , basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

'de geçirdiği 3 yılda şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli futbolcu, forması ile mutlu sona ulaşmak istediğini söyledi.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Josef ayrıca 'nin yeni transferi ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

"BEŞİKTAŞ BANA KAPILARINI AÇTI"

Büyük bir ligde tekrar forma giymek istedim, bana kapılarını açtı. 'de 3 yılımı geçirdim şampiyonluk yaşayamadım.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Burada değerimi tekrar göstermek ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Türkiye'de şampiyon olmak gerekiyor. Çok zorlu bir süreç fakat sonunda şampiyon olmak istiyoruz.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

"BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHE İLE KARŞILANDIM"

'de oynadığım için 'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

, ve Galatasaray arasında büyük bir rekabet var. Bu takımların birbiriyle oynayacağı hafta Türkiye'de sadece futbol konuşuluyor.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

MESUT ÖZİL YORUMU

Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

"ZAMANDA GERİYE GİDEBİLSEYDİM..."

Eğer zamanda geriye gidebilseydim, Milli Takımı'nda oynamak için tüm gücümle çalışırdım. Bu noktada eksiklerim olduğunu biliyorum. Kendimi son 6 ayın en iyi orta saha oyuncusu olarak görüyorum ama sorun şu ki Türkiye Ligi ilgi çekmiyor Brezilya'da...

Son dakika haberi: Josef de Souza'dan Beşikta itirafı ve Mesut Özil sözleri

Ukrayna Ligi'nde forma giyen Brezilyalılar milli takıma çağrılıyor fakat Türkiye ligi Ukrayna'ya göre daha üst seviyede. Kariyerimin zirvesinde olduğumu oyun kalitemin arttığını düşünüyorum. Sahip olduğum değeri biliyorum.

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