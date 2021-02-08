Forma 1 metre uzadı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Ghezzal'in ortasında Welinton rakibi tarafından net şekilde çekildi. Öyle ki pozisyonun tekrarında formasının neredeyse 1 metre uzadığı görüldü. WELİNTON çekildiği için net bir vuruş yapamazken pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti. Ancak Halis Özkahya bu pozisyonda düdüğüne başvurmadı. VAR başındaki Bahattin Şimşek'in inceleme tavsiyesi yapması bekleniyordu ancak ondan da ses seda çıkmadı. Beşiktaşlılar net penaltılarının verilmediğini düşünerek, ÖzkahyaŞimşek ikilisine tepki gösterdi.

TARAFTAR İSYANDA: BU KADARI AYIPTIR

Welinton'un ceza sahası içinde formasından çekilmesine penaltı kararı çıkmaması siyah-beyazlı camiayı kızdırdı. Sosyal medyada taraftarlar tepkilerini dile getirdiler. Twitter'da "Bu penaltı değilse penaltı nedir", "Penaltı çalınması için adamın üzerinden formanın çıkması mı gerekiyordu", "VAR herkese VAR bize yok, büyük rezalet" yorumlar yapıldı.