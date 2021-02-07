Haberler Beşiktaş Necip Uysal 5 maç sonra ilk 11’de

5 maç sonra ilk 11’de

’ta , 5 maç sonra ilk 11’e döndü. Tecrübeli oyuncu son olarak 18. haftadaki mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:33
Necip Uysal 5 maç sonra ilk 11’de
'ta , 5 maç sonra ilk 11'e döndü. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi son olarak 18. haftadaki mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

'in 24. haftasında 'u ağırlayan Beşiktaş'ta Uysal yeniden ilk 11'e döndü. Bu sezon ligde 14 maçta forma giyen ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal, Konyaspor maçıyla birlikte 5 maç aradan sonra formasına kavuştu. Son olarak 18. haftada oynanan Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve 64 dakika sahada kalan Necip, bu maçın ardından oynanan , , , ve mücadelelerinde süre almadı.
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