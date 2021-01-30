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Beşiktaşlı yolcusu! Görüşmeler başladı

'de şampiyonluk mücadelesi veren bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Takım ayrılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda 'ın yeni adresi de olacak. kulübü 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaşla görüşmelere başladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:21
Beşiktaşlı Güven Yalçın Nacional yolcusu! Görüşmeler başladı

'ın genç yeteneği 'ın adı kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Daha önce ve 'nın da transfer listesinde yer alan Güven Yalçın ile ilgili basınından flaş bir iddai geldi.

NACIONAL TALİP OLDU!

Ojogo'nun haberine göre ekiplerinden 'in Güven Yalçın'ı yakından takip ettiği ve transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Haberde Güven Yalçın'ın teknik direktör 'nin talebi doğrultusunda listeye alındığı ifade edilirken, birkaç gün içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.


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