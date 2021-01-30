Beşiktaşlı Güven Yalçın Nacional yolcusu! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ın genç yeteneği Güven Yalçın'ın adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Daha önce Real Betis ve Parma'nın da transfer listesinde yer alan Güven Yalçın ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddai geldi.

NACIONAL TALİP OLDU!

Ojogo'nun haberine göre Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Nacional'in Güven Yalçın'ı yakından takip ettiği ve transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Haberde Güven Yalçın'ın teknik direktör Luis Freire'nin talebi doğrultusunda listeye alındığı ifade edilirken, birkaç gün içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.



