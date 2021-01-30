Haberler Beşiktaş 1 yıl önce bugün!

1 yıl önce bugün!

, futbol takımının başında birinci yılını dolduran ile ilgili paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıkma "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" notuyla paylaşıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
1 yıl önce bugün!

Kulübün Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yer alan videoda için 'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi. , 'ın teknik direktörlüğünde 'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde 'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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