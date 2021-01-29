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genç golcüsü 'e kiralık gönderiyor

Son dakika transfer haberleri... Golcü arayışında olan Beşiktaş, takımda bu sezon fazla forma şansı bulamayan 'ı kiralık göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 08:59
Beşiktaş genç golcüsü Güven Yalçın'ı Portekiz'e kiralık gönderiyor

, genç yıldızı 'ı kiralamaya hazırlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki oyuncuyu ekibi Madeira'ya gönderiyor.

Güven Yalçın da öncesi düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Golcü oyuncuyla İtalyan ekibi Crotone de ilgileniyordu.

altyapısında yetişen Yalçın, 2018'de 150 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplamda 68 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bu maçlarda 14 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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