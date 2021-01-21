Haberler Beşiktaş Gökhan Töre’den anlamlı hareket

’den anlamlı hareket

resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşına giren 'ın fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun " ifadesi kullanıldı. Tecrübeli oyuncu da doğum günün de anlamlı bir kampanya başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:46 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Gökhan Töre’den anlamlı hareket

Başarılı futbolcu da doğum gününde kanser hastaları için kampanya başlattı: "Sevgili ailem ve dostlarım, Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye kanser hastaları için yapacağınız bağışlar olacak. @turkkanserdernegi için kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz."

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