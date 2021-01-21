Gökhan Töre’den anlamlı hareket

Başarılı futbolcu da doğum gününde kanser hastaları için kampanya başlattı: "Sevgili ailem ve dostlarım, Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye kanser hastaları için yapacağınız bağışlar olacak. @turkkanserdernegi için kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz."