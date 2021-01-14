Mandzukic'in talibi çok

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mandzukic kıymete bindi. Voetbal 24, Mandzukic'e Anderlecht ve Clup Brugge'ün teklif yaptığını yazarken; Brugge'ün yüksek rakam yüzünden geri adım attığını, Anderlecht'in de 6 ay için 1.8 milyon euro ödemeye pek sıcak bakmadığı ifade edildi. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Osijek'in, Mandzukic'e yılda 1.5 milyon euro, sezon sonuna kadar da 750 bin euro teklif ettiği, ancak golcünün Hırvatistan Ligi'nde oynamak istemesine rağmen bu rakamı kabul etmediği iddia edildi.