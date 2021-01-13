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Başkanı 'den flaş sözleri!

Son dakika transfer haberleri | 'de 18. hafta sonunda liderliği paylaşan ve , transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların bir türlü imza attıramadığı yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin de gündeminde... Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı , yıldız futbolcu için "Sakın Fenerbahçe'ye gitmesin" dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:27
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile masaya oturdu ancak milli futbolcu ile yine anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

'nin de sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamak isteyen Yönetim, milli futbolcuya maç başı ücretlerle beraber yıllık 10 milyon TL teklif etti ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

'tan maç başı primleri hariç yıllık 15 milyon TL garanti ücret talep eden Dorukhan Toköz'in bu talepi "şimdilik" siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul görmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Dorukhan Toköz sürecinde üzerinde baskısını hisseden Yönetimi, diğer yandan da olası bir ayrılık sürecinde Beşiktaş taraftarının tepkisinden çekiniyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Dorukhan Toköz'ü sezon sonunda bedelsiz olarak 'ye kaptırmamak için büyük bir çaba harcayan Yönetimi, başkan Çebi'nin de "net tavrı" sonrasında milli futbolcu ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Başkan Çebi'nin "Sakın 'ye gitmesin, kendi evladımıza sahip çıkalım, gerekeni yapalım" talimatının ardından Dorukhan'ın talep ettiği yıllık 15 milyon TL'lik rakam biraz daha yaklaşacak olan siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcudan da bir miktar fedakarlık bekleyecek.

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