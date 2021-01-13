Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile masaya oturdu ancak milli futbolcu ile yine anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'nin de sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş Yönetim, milli futbolcuya maç başı ücretlerle beraber yıllık 10 milyon TL teklif etti ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş'tan maç başı primleri hariç yıllık 15 milyon TL garanti ücret talep eden Dorukhan Toköz'in bu talepi "şimdilik" siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul görmedi.

Dorukhan Toköz sürecinde üzerinde Fenerbahçe baskısını hisseden Beşiktaş Yönetimi, diğer yandan da olası bir ayrılık sürecinde Beşiktaş taraftarının tepkisinden çekiniyor.

Dorukhan Toköz'ü sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kaptırmamak için büyük bir çaba harcayan Beşiktaş Yönetimi, başkan Çebi'nin de "net tavrı" sonrasında milli futbolcu ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.