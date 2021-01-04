4 köşe koltuk takımı

Beşiktaş'ın haftalardır süren zirve yürüyüşü dün amacına ulaştı. Kayserispor'a konuk olan siyah-beyazlılar, baştan sona tek kale oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti. Önce N'Koudou'nun penaltısı ile 1-0'ı bulan Kara Kartal, 90+6'da da Hasic ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı tepmeyen Beşiktaş böylece liderlik koltuğuna oturdu.



DEPLASMANDA 5. KEZ

Ayrıca üst üste 4. kez kazanan Beşiktaş bu anlamda bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı takım öte yandan deplasmanda ise 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş zirveye yükselirken, istatistikleriyle bunu hak ettiğini de gösterdi. Gol sayısını 31'e çıkaran Kara Kartal, ligin en golcü takımı unvanını da korudu. Taraftarlarını mest eden Beşiktaş, yarışın en büyük favorisi durumuna geldi.

GHEZZAL'I ÇOK ARADI

Kartal'da forma giyemeyen Ghezzal'in yokluğu fark edildi. Siyah-beyazlılar sağdan geliştirdiği ataklarda verim alamadı. Larin aynı etki gösteremedi.



Beşiktaş bu sezon öne geçtiği karşılaşmaları kaybetmiyor. Siyah-beyazlı takım, öne geçtiği 10 maçtan 9'unu galibiyetle kapatmayı bildi. Kara Kartal böylece söz konusu karşılaşmalarda 28 puan topl

BEŞİKTAŞ, yaklaşık 2.5 sezon sonra zirveye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2018/19 sezonunun ikinci haftasından bu yana Süper Lig'de ilk kez liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlıların bu yükselişinde takımda çok sayıda gol atan ismi olması büyük etken oldu.adı. Beşiktaş'ın performansı taraftarın yüzünü güldürdü.



MENSAH ÇILDIRTTI

Mensah, ligde kullandığı son 4 penaltıda hiç verimli olamadı. Tecrübeli oyuncu, söz konusu 4 beyaz nokta atışının 2'sini kaçırdı. Kartal'ın Ganalısı Mensah, resmen saç baş yoldurdu. Futbolcu, 11'de kazanılan penaltıda topun başına geldi. Oldukça lakayıt bir şekilde vuruş yapan Mensah'ın şutunu kaleci çeldi. Yaptığı pas hatalarıyla da tepki çeken Mensah, performansıyla sınıfta kaldı. Yalçın da 73'te oyuncuyu kenara aldı.



2.5 SEZON SONRA

Beşiktaş, yaklaşık 2.5 sezon sonra zirveye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2018/19 sezonunun ikinci haftasından bu yana Süper Lig'de ilk kez liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlıların bu yükselişinde takımda çok sayıda gol atan ismi olması büyük etken oldu.



