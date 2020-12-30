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'a 5 milyon Euro'luk piyangosu!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine tırmanışını sürdüren 'ta gözler ocak ayına çevrildi. Takıma yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılara transferde 5 milyon Euro'luk müjde de geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:17
Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

'de 'ın ardından ikinci sırada bulunan , 2020 yılını moralli kapattı. Sıkıntı bir süreç yaşadıktan sonra seri galibiyetler alan 'a transferde de müjde geldi.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

'ta sezon başı bırakılan , Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas Santos ayrılık hazırlığı yapıyor.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda A Takım kadrosundan çıkartılan 3 isim, gelecek teklifleri değerlendirerek siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLAR VAR!

yönetimi 3 futbolcuya da kulüplerle görüşme yapmaları için izin verdi.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

Siyah beyazlılar, yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu bulan Lens, Mirin ve Douglas'ın mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

3 oyuncunun takımdan ayrılması halinde harcama limitini arttıracak olan yönetim kurulu, ocak ayı dönemi için bütçe yaratmış olacak.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

Mirin ve Douglas'a 'ten teklifler gelirken, Lens için aynı durum geçerli değil.

Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk transfer piyangosu!

Hollandalı oyuncu yüksek yıllık ücreti nedeniyle yurt dışından teklif bekliyor. (NTV Spor)

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