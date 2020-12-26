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'a zirve şansı doğdu

2020'nin son maçında 'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı bu haftada hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:54 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'a zirve şansı doğdu

Lider Alanyaspor, ligin flaş ekibi 'e konuk olacak. 2. sıradaki G.Saray da deplasmanında ter dökecek. 'ın 1 sıra üzerinde bulunan ise haftayı bay geçecek. Söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar doğrultusunda, siyah-beyazlıların zirveye çıkma şansı bulunuyor.

KARTAL HIZ KESMİYOR
Beşiktaş, ile pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına hiç ara vermeden başladı. Ankaragücü ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas idmanı sonrası çift kale taktik maç oynadı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Oyuncuların bir hayli keyifli olması dikkat çekti.

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