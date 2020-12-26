Beşiktaş'a zirve şansı doğdu

Lider Alanyaspor, ligin flaş ekibi Gaziantep'e konuk olacak. 2. sıradaki G.Saray da Trabzonspor deplasmanında ter dökecek. Beşiktaş'ın 1 sıra üzerinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı bay geçecek. Söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar doğrultusunda, siyah-beyazlıların zirveye çıkma şansı bulunuyor.



KARTAL HIZ KESMİYOR

Beşiktaş, Sivasspor ile pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına hiç ara vermeden başladı. Ankaragücü ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas idmanı sonrası çift kale taktik maç oynadı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Oyuncuların bir hayli keyifli olması dikkat çekti.