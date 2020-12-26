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maçı hazırlıklarını sürdürdü

’in 15. haftasında , sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:00
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
, 'in 15. haftasında sahasında DG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
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