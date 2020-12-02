Beşiktaşlı yatırımcı Kasım’da sevindi

Borsa'da İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. İşlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ın yeşil sahalarda yakaladığı çıkışını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.