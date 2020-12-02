Borsa'da İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. İşlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ın yeşil sahalarda yakaladığı çıkışını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.
Beşiktaşlı yatırımcı Kasım’da sevindi
Borsa'da İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. İşlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50