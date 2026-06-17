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Haberler Dünya Kupası İngiltere gol düellosunda Hırvatistan'ı yendi!

İngiltere gol düellosunda Hırvatistan'ı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere ile Hırvatistan L Grubu 1. hafta maçında karşı karşıya geldiler. Bu mücadeleden İngilizler 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 01:09
İngiltere gol düellosunda Hırvatistan'ı yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynanan maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan İngiltere 9. dakikada penaltı kazandı. Kane, tekrar edilen penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından rakip yarı alanda daha dikine oynamaya başlayan İngiltere, etkili hücumlar gerçekleştirerek oyunun kontrolünü bırakmadı. Golün ardından topu daha hızlı bir şekilde İngiltere ceza sahası etrafına taşımaya çalışan Hırvatistan aradığı golü 36. dakikada buldu. Kane'in 42. dakikada kafayla attığı golle bir kez daha öne geçen İngiltere ilk yarının bitimine saniyeler kala Musa'nın golünü engelleyemeyince devreye 2-2 eşitlikle girildi.

İngiltere ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Bellingham'la skoru 3-2 yapan İngiltere 1 dakika sonra net bir fırsattan da yararlanamadı. 55. dakikadan itibaren 2 dakika Hırvatistan kalesini ablukaya alan ve üst üste tehlikeli pozisyonlara giren İngilizler, maçın bitmesine kısa bir süre kala Rashford'ın attığı golle skoru 4-2 yaptı.

9. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Sağ taraftan Rice'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu uzaklaştırmak isteyen Modric'in Madueke'ye temasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kane'in vuruşunu Livakovic kurtardı ancak daha sonra yapılan incelemenin ardından vuruşun tekrarına karar verildi. Bir kez daha topun başına geçen Kane, 12. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-0

36. dakikada skora denge geldi. Vuskovic'in soldan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Sucic'in dışarı çevirdiği topa Baturina gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-1

42. dakikada İngiltere bir kez daha öne geçti. Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Kane kafayla gole çevirdi: 2-1

45+5. dakikada Hırvatistan yeniden oyunu dengeledi. Pasalic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasında Perisic kafayla topu sağdan bindiren Musa'ya bıraktı. Musa da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

47. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Anderson'un orta sahadan attığı pası sağdan kaparak çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham'ın şutunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Hırvatistan, Matanovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Pickford topun ağlara gitmesine izin vermedi.

85. dakikada İngiltere'de Rashford maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Hırvatistan savunmasında yaşanan boşluğu iyi değerlendiren İngilizlerde Saka'nın sağdan pasını müsait pozisyonda kontrol eden Rashford, ceza sahası içinde rahat bir vuruşla topu kalecinin yanından plaseyle ağlara bıraktı: 4-2

Karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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