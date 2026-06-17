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Haberler Dünya Kupası Özbekistan-Kolombiya maçı CANLI İZLE | FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

Özbekistan-Kolombiya maçı CANLI İZLE | FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası K Grubu'nda heyecan düzeyi yüksek bir karşılaşma sahne alıyor. Tarihinde ilk kez bu büyük finallerde boy gösterme hakkı kazanan ve Fabio Cannavaro yönetiminde bir sürprize imza atmak isteyen Özbekistan, Güney Amerika elemelerinde devleri deviren ancak istikrarsız yapısıyla dikkat çeken Néstor Lorenzo'nun Kolombiya'sı ile kozlarını paylaşıyor. Abdukodir Khusanov ve Luis Díaz gibi yıldızların yeşil sahada karşı karşıya geldiği Özbekistan-Kolombiya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 04:46
Özbekistan-Kolombiya maçı CANLI İZLE | FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda hem tarihi bir ana tanıklık etmek hem de turnuvanın gidişatını görmek isteyen futbol dünyası bu maça kilitlendi. İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro önderliğinde elemeleri kasıp kavuran 5-2-3 sistemine sadık kalarak sahaya çıkan Özbekistan, tarihi turnuvaya puan ya da puanlarla başlamayı hedefliyor. Diğer tarafta ise elemelerde Arjantin ve Brezilya gibi devleri sahadan silen ancak Bolivya'ya puan dağıtan öngörülemez Kolombiya, Luis Díaz önderliğindeki golcü kimliğiyle grupta hata yapmak istemiyor.

Özbekistan-Kolombiya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Özbekistan-Kolombiya MAÇI 11'LERİ

Özbekistan: Yusupov, Karimov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Rodriguez, Arias, Diaz, Suarez.

Özbekistan-Kolombiya MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası K Grubu'ndaki Özbekistan-Kolombiya mücadelesi 18 Haziran Perşembe günü oynanıyor.

Özbekistan-Kolombiya MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'ndaki randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 05.00'te çaldı.

Özbekistan-Kolombiya MAÇI HANGİ KANALDA?

Özbekistan-Kolombiya mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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