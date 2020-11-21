Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'dan Başakşehir maçı öncesi flaş talep!

Bir süredir sağ arka baldırındaki ağrıları nedeniyle saha çalışmalarında yer alamayan ve fizyoterapist eşliğinde salonda maça yetiştirilmeye çalışılan Utku Yuvakuran'ın ağrıları tam anlamıyla geçmiş değil. Sağlık ekibinin özel olarak ilgilendiği genç file bekçisinin iğne tedavisi sonrasında Başakşehir maçında sahaya çıkacağı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki kaleci, teknik ekip ve sağlık birimiyle yaptığı görüşmede, "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum. Gerekirse iğneyle sahaya çıkarım sorun değil. Böyle bir maçta takımı eksik bırakamam" diyerek Başakşehir'e karşı kaleyi korumak istediğini belirtti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da zorlu sınavda Utku'ya kalede şans vereceği ve altyapıdan A Takım'a dahil edilen 16 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.