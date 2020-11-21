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'ın genç kalecisi 'dan maçı öncesi flaş talep!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta, kaleci Ersin Destanoğlu'nun cezasının ardından kaleyi koruması beklenen 'ın ağrılarının olduğu ifade edilmişti. Genç eldivenin, karşısında gerekirse iğneyle oynayabileceğini teknik ekibe ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:06
Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'dan Başakşehir maçı öncesi flaş talep!

Bir süredir sağ arka baldırındaki ağrıları nedeniyle saha çalışmalarında yer alamayan ve fizyoterapist eşliğinde salonda maça yetiştirilmeye çalışılan 'ın ağrıları tam anlamıyla geçmiş değil. Sağlık ekibinin özel olarak ilgilendiği genç file bekçisinin iğne tedavisi sonrasında maçında sahaya çıkacağı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki kaleci, teknik ekip ve sağlık birimiyle yaptığı görüşmede, "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum. Gerekirse iğneyle sahaya çıkarım sorun değil. Böyle bir maçta takımı eksik bırakamam" diyerek Başakşehir'e karşı kaleyi korumak istediğini belirtti.

Teknik direktör 'ın da zorlu sınavda Utku'ya kalede şans vereceği ve altyapıdan A Takım'a dahil edilen 16 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

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