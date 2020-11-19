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'a Başakşehir maçı öncesi çift müjde geldi! Oynayacaklar

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar, savunma hattındaki futbolcuların corona virüsü (koronavirüs) testlerinin pozitif çıkmasından dolayı bir hayli sorun yaşıyordu. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal'a çifte müjde geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:56 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:57
Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi çift müjde geldi! Oynayacaklar

'ta Necip ve N'Skala'dan müjdeli haber geldi. İki oyuncu Medipol Başakşehir maçında görev verildiği takdirde sahadaki yerlerini alacak.

Skorer'in haberine göre Beşiktaş, Süper Ligde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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