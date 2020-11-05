Adem Ljajic Beşiktaşlı yöneticilere söz verdi! "Sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim"

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, forma giyemediği için üzgün olan Adem Ljajic'le görüşme yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre bir an önce kendisini toparlaması yönünde uyarılan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben de performansımdan ve durumumdan memnun değilim. Ancak söz veriyorum, şans bulduğum takdirde sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim. Eski performansıma geri dönmek için çok çalışacağım" karşılığını verdi.

İLK KEZ EKSTRA ÇALIŞIYOR

Tecrübeli 10 numara eski günlerine dönmek adına büyük hırs içerisinde. Yaptığı görüşmelerden olumlu etkileşim alan Ljajic, geldiğinden bu yana ilk kez kimse söylememesine rağmen ekstra çalışmalar yapmaya başladı.

Yıldız futbolcu son iki idmanın ardından herkes soyunma odasına giderken kendisi sahada kaldı ve yarım saat boyunca ekstra şut antrenmanı yaptı. Ljajic'in bu istekli hali teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti.