Hırs küpü N’Sakala

Yeni transferlerden N'Sakala, antrenmanlardaki performansıyla beğeni topluyor. 30 yaşındaki Kongolu futbolcu, hırsı ve istekli futboluyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Son oynanan Gençlerbirliği sınavında formayı Rıdvan'a kaptıran N'Sakala, böylece rekabeti bırakmayacağının sinyalini veriyor. Takıma tamamen adapte olmaya çalışan futbolcu, tecrübesiyle öne çıkıyor.

N'SAKALA: "ABARTMA KARDEŞ!"

Öte yandan N'Sakala sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İmza töreninden bir fotoğrafını sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşan N'Sakala, "Kartallar yüksek uçar" notunu ekledi. Bir Beşiktaş taraftarı; "N'Sakala, Marcelo ve Davies'in toplamından daha büyük" yorumunu yaptı. N'Sakala da "Abartma kardeş" yanıtı verdi.