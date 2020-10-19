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Hırs küpü N’Sakala

transferlerden N'Sakala, antrenmanlardaki performansıyla beğeni topluyor. 30 yaşındaki Kongolu futbolcu, hırsı ve istekli futboluyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Hırs küpü N’Sakala

transferlerden N'Sakala, antrenmanlardaki performansıyla beğeni topluyor. 30 yaşındaki Kongolu futbolcu, hırsı ve istekli futboluyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Son oynanan sınavında formayı Rıdvan'a kaptıran N'Sakala, böylece rekabeti bırakmayacağının sinyalini veriyor. Takıma tamamen adapte olmaya çalışan futbolcu, tecrübesiyle öne çıkıyor.

N'SAKALA: "ABARTMA KARDEŞ!"
Öte yandan N'Sakala hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İmza töreninden bir fotoğrafını sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşan N'Sakala, "Kartallar yüksek uçar" notunu ekledi. Bir taraftarı; "N'Sakala, Marcelo ve Davies'in toplamından daha büyük" yorumunu yaptı. N'Sakala da "Abartma kardeş" yanıtı verdi.

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