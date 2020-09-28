Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in menajeri açıkladı! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Konyaspor karşılaşmasının öncesinde Jeremain Lens ile Umut Nayir'in kadro dışı kaldığını açıklamıştı.

4-1 Konyaspor galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin hemen ardından ise siyah-beyazlı ekip, kararı resmiyete dökmüştü.

Nayir'in menajeri Ergün Yücel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Yücel, "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

Alınan karar sonrası teklifleri değerlendirdiklerini açıklayan menajer Ergün Yücel, "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen kulüpler var. Türkiye'den de takımlarla görüşeceğiz" dedi.