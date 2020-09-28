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'ta bırakılan 'in menajeri açıkladı! Yeni adresi...

'ta İttifak Holding maçı öncesi bırakılan golcü oyuncu 'in menajeri , 27 yaşındaki forvetin transferi için görüştükleri takımları açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:29
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in menajeri açıkladı! Yeni adresi...

'ta teknik direktör , 'in 3. haftasında oynanan karşılaşmasının öncesinde ile 'in kaldığını açıklamıştı.

4-1 Konyaspor galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin hemen ardından ise siyah-beyazlı ekip, kararı resmiyete dökmüştü.

Nayir'in menajeri , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Yücel, "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. transferinde , Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

Alınan karar sonrası teklifleri değerlendirdiklerini açıklayan menajer Ergün Yücel, " daha önce teklifte bulunmuştu. ve 'dan Umut'u isteyen kulüpler var. 'den de takımlarla görüşeceğiz" dedi.

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