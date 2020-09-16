Haberler Beşiktaş Douglas da elde kaldı!

da elde kaldı!

çalışmalarını sürdüren 'ta, bırakılan ve gönderilmek istenen için 'dişe dokunur' bir teklif gelmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 22:24 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Douglas da elde kaldı!

bırakılan ve gönderilmek istenen için 'dişe dokunur' bir teklif gelmedi. Douglas için 'dan bir takımın adı geçti ama futbolcu için kulübe ulaşan bir resmi teklif de olmadı. Ardından BB devreye girdi. Hatta başkanlar düzeyinde bir görüşme yapıldı. Erzurumspor'un kontrat planı ile Douglas'ın beklentileri arasında 'uçurum' olduğu için yine gerçekleşmedi.

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