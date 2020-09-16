Douglas da elde kaldı!

Kadro dışı bırakılan ve gönderilmek istenen Douglas için 'dişe dokunur' bir teklif gelmedi. Douglas için Brezilya'dan bir takımın adı geçti ama futbolcu için kulübe ulaşan bir resmi teklif de olmadı. Ardından BB Erzurumspor devreye girdi. Hatta başkanlar düzeyinde bir görüşme yapıldı. Erzurumspor'un kontrat planı ile Douglas'ın beklentileri arasında 'uçurum' olduğu için transfer yine gerçekleşmedi.