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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Kalinic gelirse hazır gelecek

Kalinic gelirse hazır gelecek

Forvet hattı için düşünülen 'in transferi tamamlanırsa mükemmel bir çalışma süreci sonrasında siyah-beyazlı formayı giyecek.

Forvet hattı için düşünülen 'in transferi tamamlanırsa mükemmel bir çalışma süreci sonrasında siyah-beyazlı formayı giyecek. Çünkü Sırp golcü, Diego Simeone tarafından Atletico'nun hem ilk hem de ikinci sezon öncesi kampında yer aldı. Simeone, Diego Costa'nın Covid-19 testi pozitif çıktığı için Kalinic'i tüm idmanlarda kullandığını açıkladı. Performansından memnun olduğu oyuncular arasında saydı.

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  1. 7.9.2020
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