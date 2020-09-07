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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ta isyan! "Git artık "

Beşiktaş'ta isyan! "Git artık Domagoj Vida"

Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan için görüşmelere başladı.

Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan için görüşmelere başladı.

Yönetim 31 yaşındaki oyuncudan tekliflerden birini değerlendirmesini bekliyor. İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip hem 'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşecek.

Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek.

  1. 7.9.2020
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