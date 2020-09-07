Beşiktaş'ta isyan! "Git artık Domagoj Vida"
Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan Domagoj Vida için görüşmelere başladı.
Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan Domagoj Vida için görüşmelere başladı.
Yönetim 31 yaşındaki oyuncudan tekliflerden birini değerlendirmesini bekliyor. İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip hem Beşiktaş'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşecek.
Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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