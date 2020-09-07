Dusko Tosic'ten Zahavi'ye mesaj
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, F.Bahçe'ye transfer olması beklenen Guangzhou'dan takım arkadaşı Eran Zahavi'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, F.Bahçe'ye transfer olması beklenen Guangzhou'dan takım arkadaşı Eran Zahavi'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı. Sırp stoper, İsrailli golcünün fotoğrafının altına, "Eğer kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazdı. Zahavi'nin fotoğrafını bir başka Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün de beğenmesi dikkatten kaçmadı.
- 7.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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