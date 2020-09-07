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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ten Zahavi'ye mesaj

Dusko Tosic'ten Zahavi'ye mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu , F.Bahçe'ye olması beklenen Guangzhou'dan takım arkadaşı 'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu , F.Bahçe'ye olması beklenen Guangzhou'dan takım arkadaşı 'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı. Sırp stoper, İsrailli golcünün fotoğrafının altına, "Eğer kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazdı. Zahavi'nin fotoğrafını bir başka Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün de beğenmesi dikkatten kaçmadı.

  1. 7.9.2020
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