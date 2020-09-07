Dusko Tosic'ten Zahavi'ye mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, F.Bahçe'ye transfer olması beklenen Guangzhou'dan takım arkadaşı Eran Zahavi'ye sosyal medyadan flaş bir mesaj yolladı. Sırp stoper, İsrailli golcünün fotoğrafının altına, "Eğer kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazdı. Zahavi'nin fotoğrafını bir başka Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün de beğenmesi dikkatten kaçmadı.