Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rafael ve Moussa Wague'yi gündemine aldı

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemde iki isim var.

Fransız ve İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından Lyon'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılma kararı aldı. Rafael'in kendisine talip olan Beşiktaş ile ilgili olarak Marcelo Guedes'ten bilgi aldığı kaydedildi.

Lyon'un da Rafael için sembolik bir bonservis ücreti isteyeceği bilgisi verildi.





MENAJERİ BARÇALI BEKİ ÖNERDİ

Beşiktaş'ın gündemine giren bir diğer isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.

Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.



