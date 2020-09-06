Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rafael ve Moussa Wague'yi gündemine aldı
Sağ bek mevkisinde titiz bir operasyon yürüten Beşiktaş, Lyon'dan ayrılmayı kafasına koyan Rafael ve bonservisi Barcelona'da bulunan Moussa Wague'yi transfer gündemine aldı.
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemde iki isim var.
Fransız ve İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından Lyon'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılma kararı aldı. Rafael'in kendisine talip olan Beşiktaş ile ilgili olarak Marcelo Guedes'ten bilgi aldığı kaydedildi.
Lyon'un da Rafael için sembolik bir bonservis ücreti isteyeceği bilgisi verildi.
MENAJERİ BARÇALI BEKİ ÖNERDİ
Beşiktaş'ın gündemine giren bir diğer isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.
Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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