Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rafael ve Moussa Wague'yi gündemine aldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Menajeri önerdi! Beşiktaş'a Barça'dan sağ bek

haberi: Rafael ve 'yi gündemine aldı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rafael ve Moussa Wague'yi gündemine aldı

Sağ bek mevkisinde titiz bir operasyon yürüten , 'dan ayrılmayı kafasına koyan Rafael ve bonservisi 'da bulunan 'yi gündemine aldı.

'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren 'ın gündemde iki isim var.

Fransız ve İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından 'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılma kararı aldı. Rafael'in kendisine talip olan Beşiktaş ile ilgili olarak Marcelo Guedes'ten bilgi aldığı kaydedildi.

Lyon'un da Rafael için sembolik bir bonservis ücreti isteyeceği bilgisi verildi.

MENAJERİ BARÇALI BEKİ ÖNERDİ
Beşiktaş'ın gündemine giren bir diğer isimse 'dan oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.

Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.

  1. 06.09.2020
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