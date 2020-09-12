Beşiktaş Josef de Souza'yı İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'de Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bir yandan bu dev mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı. Siyah-beyazlı takım, bir süredir konuşulan Josef transferine son noktayı koyuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın, her konuda anlaşma sağladığı Josef De Souza yarın özel jetle İstanbul'a getirilecek. Brezilyalı orta saha oyuncusunun pazartesi günü yöneticilerle son kez görüştükten sonra, kendisini 1+1 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki ön liberonun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Yıldız futbolcu kariyerinde Vasco da Gama, Porto, Gremio ve Sao Paulo gibi takımlarda da top koşturdu.



