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Josef de Souza'yı 'a getiriyor!

Ligdeki ilk karşılaşmasına hazırlanan 'ta, mesaisi hız kesmeden sürüyor. Golcü takviyesine odaklanan siyah-beyazlı takım, bir süredir gündeminde olan orta saha oyuncusu Josef'i de 'a getiriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:21
Beşiktaş Josef de Souza'yı İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'de 'la karşı karşıya gelecek olan , bir yandan bu dev mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da çalışmalarına odaklandı. Siyah-beyazlı takım, bir süredir konuşulan Josef transferine son noktayı koyuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın, her konuda anlaşma sağladığı Josef De Souza yarın özel jetle 'a getirilecek. Brezilyalı orta saha oyuncusunun pazartesi günü yöneticilerle son kez görüştükten sonra, kendisini 1+1 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

'de daha önce forması da giyen 31 yaşındaki ön liberonun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Yıldız futbolcu kariyerinde Vasco da Gama, Porto, Gremio ve gibi takımlarda da top koşturdu.