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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Atakan göz dolduruyor

Atakan göz dolduruyor

'ta 'la oynanan mücadelede dikkat çeken , performansıyla göz dolduruyor.

'ta 'la oynanan mücadelede dikkat çeken , performansıyla göz dolduruyor. Genç futbolcunun başarılı görüntüsü, teknik ekibi sevindiriyor. Atakan'ın ligdeki maçlarda da kanatta değerlendirilmesi bekleniyor.
  1. 7.9.2020
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