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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ta hazırlığı

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlığı

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarına bugün kaldığı devam edecek.

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarına bugün kaldığı devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak. Antremanda taktik çalışmalar üzerinde durulacak.

  1. 7.9.2020
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