Santon rakama takıldı!
Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer girişimleri hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlılar birçok isimle temaslarını sürdürürken, listede bulunan bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın görüştüğü sağ bek adaylarından Santon limite atıldı. Roma'nın rotasyon oyuncuları arasında 1.1 milyon euro ile en az alan oyuncularından birisi olan Santon için İtalyan kulübü maliyetinin tümümün karşılanması durumunda kiralama bedeli talep etmedi. Ancak Beşiktaş buna rağmen Santon'un maaşının 500 bin euro'sunun da Roma tarafından ödenmeye devam etmesini, aksi takdirde transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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