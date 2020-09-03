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03 Eylül 2020, Perşembe
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rakama takıldı!

Santon rakama takıldı!

Yeni sezon için kolları sıvayan 'ta transfer girişimleri hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlılar birçok isimle temaslarını sürdürürken, listede bulunan bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

'ın görüştüğü sağ bek adaylarından limite atıldı. 'nın rotasyon oyuncuları arasında 1.1 milyon euro ile en az alan oyuncularından birisi olan Santon için İtalyan kulübü maliyetinin tümümün karşılanması durumunda kiralama bedeli talep etmedi. Ancak Beşiktaş buna rağmen Santon'un maaşının 500 bin euro'sunun da Roma tarafından ödenmeye devam etmesini, aksi takdirde transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

  1. 3.9.2020
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