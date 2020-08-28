Taraftar Ajdin Hasic’i istiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Taraftar Ajdin Hasic’i istiyor

Taraftar ’i istiyor

Taraftar Ajdin Hasic’i istiyor

Ara döneminde 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan , 'a formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun karşılaşmasında yer almaması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

Ara döneminde 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan , 'a formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun karşılaşmasında yer almaması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, Beşiktaş'a 2 gol atan 18 yaşındaki Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.
  1. 28.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftar Ajdin Hasic’i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA