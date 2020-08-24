Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan, PAOK maçıyla ilgili "PAOK başkanına bir iyi niyet mektubu gönderdim. Hassas bir durum. Biz oraya spor için gidiyoruz. Bakanımız da bu konuda çaba sarfediyor. Biz oraya gidip maçı alıp gelmek istiyoruz" dedi. İndirim konusu hakkında da "Yabancı futbolcularımızın %99'u kabul etmedi indirim taleplerimizi. Gelecek sezonla ilgili Necip dışında bir oyuncumuzla yol alamadık" ifadesini kullanan Çebi, şöyle devam etti:

TÖRE GÜNDEMDE YOK

Limitlerden dolayı yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ile limit doldu... Çebi, Kasımpaşalı Koita için İstanbul ekibinden olumsuz yanıt aldıklarını, Gökhan Töre'nin ise gündemde olmadığını bildirdi. Son olarak şunları söyledi: Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan hiçbir kulüp yok.