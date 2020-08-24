Limit doldu
Çebi: Gelen oyuncularla birlikte transfer limitimiz doldu. Yeni transfer için eldekilerin gitmesi gerek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan, PAOK maçıyla ilgili "PAOK başkanına bir iyi niyet mektubu gönderdim. Hassas bir durum. Biz oraya spor için gidiyoruz. Bakanımız da bu konuda çaba sarfediyor. Biz oraya gidip maçı alıp gelmek istiyoruz" dedi. İndirim konusu hakkında da "Yabancı futbolcularımızın %99'u kabul etmedi indirim taleplerimizi. Gelecek sezonla ilgili Necip dışında bir oyuncumuzla yol alamadık" ifadesini kullanan Çebi, şöyle devam etti:
TÖRE GÜNDEMDE YOK
Limitlerden dolayı yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ile limit doldu... Çebi, Kasımpaşalı Koita için İstanbul ekibinden olumsuz yanıt aldıklarını, Gökhan Töre'nin ise gündemde olmadığını bildirdi. Son olarak şunları söyledi: Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan hiçbir kulüp yok.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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