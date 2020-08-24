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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Limit doldu

Limit doldu

Çebi: Gelen oyuncularla birlikte limitimiz doldu. Yeni transfer için eldekilerin gitmesi gerek.

Başkanı , Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan, maçıyla ilgili "PAOK başkanına bir iyi niyet mektubu gönderdim. Hassas bir durum. Biz oraya spor için gidiyoruz. Bakanımız da bu konuda çaba sarfediyor. Biz oraya gidip maçı alıp gelmek istiyoruz" dedi. İndirim konusu hakkında da "Yabancı futbolcularımızın %99'u kabul etmedi indirim taleplerimizi. Gelecek sezonla ilgili Necip dışında bir oyuncumuzla yol alamadık" ifadesini kullanan Çebi, şöyle devam etti:

TÖRE GÜNDEMDE YOK

Limitlerden dolayı yeni yapmakta zorlanıyoruz. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ile limit doldu... Çebi, Kasımpaşalı Koita için ekibinden olumsuz yanıt aldıklarını, 'nin ise gündemde olmadığını bildirdi. Son olarak şunları söyledi: Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan hiçbir kulüp yok.

  1. 24.8.2020
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