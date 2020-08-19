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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Potada rakipler belli oldu

Potada rakipler belli oldu

Beşiktaş 'nın 'taki rakipleri belli oldu. 2020-21 sezonunda FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Takımı'nın rakipleri, online yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Beşiktaş 'nın 'taki rakipleri belli oldu. 2020-21 sezonunda FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Takımı'nın rakipleri, online yapılan kura çekimiyle belirlendi. D Grubu'nda mücadele edecek siyah-beyazlılar; Romanya'dan CSM Oradea ve BC CSU Sibiu, 'dan Bakken Bears ile mücadele edecek.
  1. 19.8.2020
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