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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Mecburi golcü Cyle Larin

Mecburi golcü Cyle Larin

Forvet transferi konusunda bekleyişini sürdüren 'ta teknik direktör , 25 Ağustos'a az bir zaman kalması sonrasında gözünü mevcut kadroya çevirdi.

Başarılı hocanın, yeni forvetin PAOK maçına yetişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak ekibiyle oynanacak maça Kanadalı golcü Cyle Larin'i hazırladığı bildirildi. Geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık geçiren Larin, 33 maçta 10 gol atmıştı.

  1. 17.8.2020
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