Mecburi golcü Cyle Larin
Forvet transferi konusunda bekleyişini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 25 Ağustos'a az bir zaman kalması sonrasında gözünü mevcut kadroya çevirdi.
Başarılı hocanın, yeni forvetin PAOK maçına yetişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak Yunanistan ekibiyle oynanacak maça Kanadalı golcü Cyle Larin'i hazırladığı bildirildi. Geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık geçiren Larin, 33 maçta 10 gol atmıştı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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