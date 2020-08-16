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16 Ağustos 2020, Pazar
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Ve Atiba 1 senelik imza attı

Ve Atiba 1 senelik imza attı

, tecrübeli oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

, tecrübeli oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı. 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu, imza sonrasında hesabından, "Bu harika kulüpte bir sezon daha oynayacağım için mutluyum, teşekkürler" paylaşımını yaptı. Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuyla 600 bin euro'dan 1 yıllığına anlaştı. Atiba'nın, sezon sonunda teknik heyetine katılması bekleniyor.
  1. 16.8.2020
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