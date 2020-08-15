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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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kontrolden geçti

Sergen Yalçın kontrolden geçti

ile Yardımcı ve , 'nde sağlık kontrolünden geçti.

ile Yardımcı ve , 'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolü; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
  1. 15.8.2020
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