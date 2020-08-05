Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı

Ligde ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius'un sonrasında ise Ersin'in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

2016'da Beylerbeyi'den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalanan Utku Yuvakuran 1 Süper Lig maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmaya çalışan Beşiktaş'ta genç kaleciye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin'in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku'nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisinin Ümraniyespor'a kiralanacağı ifade ediliyor.