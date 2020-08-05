Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Kulübede kazandığı maaş tartışmalara yol açtı!

'ta 'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı

'ta ikinci kaleci konumundaki 'ın aldığı ücret tartışmalara neden oldu. Siyah-beyazlılar, genç eldiveni kiralık gönderiyor. İşte detaylar...

Ligde ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius'un sonrasında ise Ersin'in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki 'ın 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

2016'da Beylerbeyi'den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalanan Utku Yuvakuran 1 maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de mücadelesinde görev yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmaya çalışan 'ta genç kaleciye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Teknik direktör daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin'in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku'nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisinin Ümraniyespor'a kiralanacağı ifade ediliyor.

Serdar Sarıdağ: Beşiktaş Utku Yuvakuran'ı kiralık gönderecek

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 10:16
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