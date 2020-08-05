Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı
Beşiktaş'ta ikinci kaleci konumundaki Utku Yuvakuran'ın aldığı ücret tartışmalara neden oldu. Siyah-beyazlılar, genç eldiveni kiralık gönderiyor. İşte detaylar...
Ligde ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius'un sonrasında ise Ersin'in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.
2016'da Beylerbeyi'den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalanan Utku Yuvakuran 1 Süper Lig maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı.
Hürriyet'te yer alan habere göre bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmaya çalışan Beşiktaş'ta genç kaleciye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin'in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku'nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisinin Ümraniyespor'a kiralanacağı ifade ediliyor.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 10:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın aldığı maaş tartışmalara yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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